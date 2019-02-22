إجراءات حكومية للحد من زيادة الغبارالناعم

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قررت الحكومة تنفيذ إجراءات الطوارئ على مستوى البلاد، للحد من زيادة معدلات الغبار الناعم، لليوم الثاني على التوالي اليوم السبت.أعلنت وزارة البيئة أمس الجمعة أن تسع مدن ومحافظات، بما في ذلك منطقة العاصمة سيول والمناطق الوسطى و"كوانغ جو"، سيتم فيها تنفيذ إجراءات الطوارئ بين الساعة 6 صباحا و9 مساءً.وتعد هذه هي المرة الخامسة خلال هذا العام التي يتم فيها تطبيق الإجراءات الطارئة، حيث يُتوقَّع أن يتجاوز متوسط المستوى اليومي للجسيمات متناهية الصغر 50 ميكروغرامًا لكل متر مكعب.وسوف يتم تقييد ساعات ومعدلات التشغيل في محطات توليد الطاقة من الفحم، وغيرها من المرافق التي تسبب انبعاث الغبار الناعم على نطاق واسع، وسيتم تقليل عمليات البناء في مواقع الإنشاءات.