اليابان تتعهد بمواصلة المطالبة بجزر دوكدو

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تعهدت الحكومة اليابانية باتباع منهج طويل الأجل، في سعيها للمطالبة بالسيادة على جزر دوكدو الكورية، الواقعة في البحر الشرقي.وقد أعلن "هيروشي أندو"، نائب وزير البرلمان في مكتب مجلس الوزراء موقف بلاده أمس الجمعة، بمناسبة يوم "تاكيشيما" السنوي في محافظة "شيماني".وقال إن الجزيرتين تنتميان إلى اليابان تاريخيًّا وبموجب القانون الدولي، وأكد أن حل القضية يعد أمرًا مهمًّا لدى اليابان. وقال إن القضية لن تُحَلَّ بين عشية وضحاها، وينبغي أن يتم التعامل معها على أساس "مخطط كبير لمدة 100 عام" بدعم من الشعب الياباني.كما قال إن الحكومة ستواصل مسوحاتها وأبحاثها لتأكيد دعوى سيادتها وتعزيز الجهود الترويجية.