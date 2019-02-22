كوريا الشمالية تؤكد أن ابنة الدبلوماسي المفقود طلبت العودة إلى بلادها

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أفادت تقارير إخبارية إيطالية بأن السفير الكوري الشمالي الجديد لدى إيطاليا، "كيم تشون"، الذي تولى منصبه بعد اختفاء السفير الكوري الشمالي السابق "جو سونغ كيل"، قال إن ابنة السفير السابق قد عادت إلى بيونغ يانغ بكوريا الشمالية بناءً على طلبها، حيث قال إنها أرادت أن تعود إلى بلادها بعد اختفاء والديها، مشيرا الى أنها انتقدت تصرفات والديها اللذين تركاها وحدها، كما قال إنها تتناول العلاج في وطنها حاليا.ووفقًا لما قاله السفير الكوري الشمالي الجديد، فإن السفير السابق "جو" قد غادر مقر السفارة بعد أن تشاجر مع زوجته، بسبب الإعاقة العقلية لابنتهما، وفي اليوم التالي اختفت زوجته أيضًا، وأكد "كيم" على أن هروب السفير السابق "جو" من السفارة لا يرجع إلى أسباب سياسية.