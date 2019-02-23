ترامب يؤكد أن سحب القوات الأمريكية ليس على جدول أعمال القمة

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مجددًا أن سحب القوات الأمريكية، المتمركزة في كوريا الجنوبية، لن يكون على جدول أعمال القمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وعندما سُئِل عما إذا كان سيتم طرح الموضوع على طاولة المفاوضات في القمة المقبلة، أجاب بالنفي، وقال إن هذا الموضوع ليس مطروحًا للمناقشة.وعندما سُئِل عن الموضوعات المطروحة للمناقشة، قال إن جميع الموضوعات سيتم طرحها على طاولة المفاوضات.وفي مقابلة سابقة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، قال "ترامب" إنه لا يعتزم سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية، وأنه لم يناقش حتى إمكانية ذلك.لكنه كرر شكواه من أن تكاليف إقامة 40 ألف جندي أمريكي، في شبه الجزيرة الكورية، تعد مسألة مكلِّفة للغاية.وفي حديثه في جامعة ستانفورد، في الشهر الماضي، نفى الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" احتمال أن توافق الولايات المتحدة، على سحب قواتها من الجنوب، كتنازل لكوريا الشمالية.وقال "بيغون" إن الولايات المتحدة لم تشارك في أي مناقشات حول هذه المقايضة من قبل.