مستشار الأمن القومي الأمريكي يلغي زيارته إلى سيول

صرح مصدر دبلوماسي في سيول لشبكة "كي بي إس" بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" قد ألغى زيارته المقررة إلى كوريا الجنوبية.وقال المصدر إن "بولتون" كان سيصل إلى بوسان اليوم السبت، لكنه ألغى زيارته بسبب الأوضاع في فنزويلا.وأكد مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي خبر إلغاء الزيارة، مضيفًا أنه من غير المرجح أن يتم إعادة جدولة الزيارة في المستقبل القريب.وكانت وسائل الإعلام اليابانية قد ذكرت أن كبار المستشارين الأمنيين لسيول وطوكيو وواشنطن سيجتمعون في مدينة بوسان الساحلية، غدًا الأحد، لتنسيق السياسات قبل القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.