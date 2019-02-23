كيم جونغ أون يؤكد رغبته في نزع السلاح النووي من أجل أبنائه

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أفادت الأنباء بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، قد أخبر وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، الذي كان آنذاك مديرًا لوكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)، بأنه لا يرغب في أن يعيش أبناؤه مع الأسلحة النووية طوال حياتهم.جاء ذلك على لسان "أندرو كيم"، الرئيس السابق لمكتب الشؤون الكورية الشمالية في السي آي إيه، خلال محاضرة ألقاها في جامعة ستانفورد أمس الجمعة.وقال إن زيارة "بومبيو" إلى بيونغ يانغ، في أبريل عام 2018، كانت لتأكيد استعداد النظام لنزع السلاح النووي، الذي نقله آنذاك الوفد الكوري الجنوبي الذي قام بزيارة إلى الشمال.وقال "كيم" إن "بومبيو" طلب من الزعيم الكوري الشمالي تحديد ما إذا كان ينوي بالفعل التخلي عن السلاح النووي، وأكد أنه رافقه في تلك الزيارة أيضًا.ووفقًا لتصريحاته، فقد أجاب "كيم" بأنه زوج وأب، ولا يريد لأطفاله أن يعيشوا مع الأسلحة النووية طوال حياتهم.وخلال تلك الزيارة، لم يؤكد "كيم" فقط عزمه على نزع السلاح النووي، لكنه أكد بقوة على الحاجة إلى تحسين العلاقات بين الشمال والولايات المتحدة، من أجل بناء الثقة بين البلدين، قبل أن تتخلى كوريا الشمالية عن برنامجها النووي.