الحكومة الكورية تخطط لدعم تصدير المستلزمات الطبية وتطوير الأدوية الجديدة

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قال وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "صونغ يون مو" إن وزارته تخطط لاتخاذ التدابير اللازمة لتنمية صادرات المستلزمات الطبية.جاء هذا التصريح خلال زيارة الوزير "صونغ" لمصنع "أوسونغ" التابع لشركة "ديه أونغ" للأدوية اليوم حيث أضاف أن الوزارة تخطط أيضا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة لدعم عملية تطوير أدوية جديدة.ودعا الوزير "صونغ" شركات الأدوية إلى إيجاد أسواق جديدة لمستلزماتها الطبية، وزيادة استثماراتها في تطوير أدوية جديدة.يذكر أن حجم صادرات المستلزمات الطبية والأدوية الكورية قد بلغ 3.7 مليار دولار في العام الماضي، وبلغت حصتها من إجمالي حجم الصادرات الكورية 0.6% فقط، لكن حجم صادراتها سجل زيادة في العام الماضي للعام الخامس على التولي.