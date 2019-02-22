كوريا الشمالية تؤكد مغادرة كيم جونغ أون لقمة ثانية في هانوي

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أكدت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أمس الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد غادر بيونغ يانغ متوجها إلى هانوي لعقد قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وكشف التلفزيون المركزي الكوري الشمالي في برنامج خاص عن لحظة مغادرة "كيم" لمحطة بيونغ يانغ على متن قطاره الخاص في الساعة الرابعة و32 دقيقة من بعد ظهر أول من أمس السبت.كما أوضح تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شين مون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشماية، أن "كيم" غادر بيونغ يانغ لحضور القمة التي ستعقد يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من فبراير الجاري في العاصمة الفيتنامية هانوي.وجاء الكشف عن الأخبار ذات الصلة بزيارة "كيم" إلى فيتنام لحضور القمة مع "ترامب"، قبل يومين من وصوله إلى هانوي، بينما كان من المعتاد ألا تعلن كوريا الشمالية عن جدول أعمال زعيمها لضمان سلامته.ويرى المراقبون أن الكشف عن زيارة الزعيم "كيم" في وقت مبكر يشير إلى ثقة كوريا الشمالية في الحفاظ على الاستقرار الداخلي رغم غياب زعيمها لفترة طويلة.