معدلات تأييد الرئيس مون جيه إين تتجاوز 50% لأول مرة منذ أسبوعين

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تجاوزت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" مستوى 50% مرة أخرى لأول مرة منذ أسبوعين.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم الثامن عشر وحتى الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري على 2514 من المواطنين البالغين، بلغ معدل تأييد الرئيس "مون" 51%، بزيادة 1.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما نسبة المعارضة فقد بلغت 44.1%، بزيادة 0.1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وكان معدل تأييد الرئيس "مون" قد بلغ 50.4% في الأسبوع الثاني من فبراير، متجاوزا 50% لأول مرة منذ 11 أسبوعا، ثم انخفض ليصل إلى 48.8% في الأسبوع التالي، وتجاوز مرة أخرى 50% منذ أسبوعين.وأرجعت الشركة السبب في ارتفاع معدلات تأييد الرئيس "مون" إلى زيادة لقاءاته الأخيرة مع مختلف طبقات الشعب.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 40.4% ، بزيادة 0.1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 26.8%، وتلاه حزب العدل بـ7.1%، وحزب الإصلاح المستقبلي بـ6.6%، ووحزب السلام الديمقراطي بـ3.2%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2.0%.