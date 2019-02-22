ترامب يتوجه إلى هانوي لحضور القمة مع كيم

Photo : YONHAP News

غادر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" واشنطن صباح اليوم الاثنين حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة متوجها إلى هانوي عاصمة فيتنام لحضور القمة الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وكشف "ترامب" عن جدول مغادرته في حسابه على تويتر حيث أعرب عن أمله في إحراز تقدم في قمة هانوي مثلما حدث في القمة الأولى في سنغافوره، مشيرا إلى أن أهم الموضوعات التي سيتم بحثها في القمة الثانية هو نزع السلاح النووي.وأضاف "ترامب" أن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" قام بدور كبير في تحقيق لقائه مع الزعيم "كيم جونغ أون"، مشيرا إلى أن الشيء الذي لا ترغب فيه الصين هو وجود كمية كبيرة من الأسلحة النووية في دولة مجاورة لها.وشدد "ترامب" على أنه يتوجب على الزعيم الكوري الشمالي أن يدرك جيدا أن بلاده ستكون إحدى القوى الاقتصادية عالميا في حالة تخليها عن الأسلحة النووية.ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن أمله في إحراز تقدم واقعي وحقيقي في قمة هانوي، وهو ما سيؤدى بالتالي إلى إجراء تبادلات بين مسؤولي البلدين.