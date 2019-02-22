توقعات بوصول كيم جونغ أون إلى محطة دونغ دانغ الفيتنامية صباح الغد

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من المتوقع أن يصل القطار الذي يستقله الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى فيتنام لحضور قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي، إلى محطة "دونغ دانغ" الفتنامية في الصباح المبكر من يوم غد الثلاثاء.وتجرى حاليا استعدادات مكثفة في مدينة "دونغ دانغ" الواقعة على الحدود الفيتنامية مع الصين، لاستقبال "كيم" الذي سيمر بها في طريقه إلى العاصمة هانوي لحضور القمة الثانية مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يومي الأربعاء والخميس القادمين.وفي هذا السياق، تم حظر المواطنين من دخول تلك المحطة، كما تم نشر جنود على أسقف المباني العالية المجاورة للمحطة لأغراض أمنية.وذكرت مصادر في فيتنام أنه من المتوقع أن ينزل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في محطة "دونغ دانغ" ليستقل سيارة إلى هانوي التي تبعد 170 كيلومترا.