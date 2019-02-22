5.1 % زيادة في عدد المسافرين عبر الأجواء الكورية في يناير الماضي

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طبقا لتقرير صادر عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية أمس الأحد، بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر الأجواء الكورية 10 ملايين و580 ألف شخص في شهر يناير الماضي، بزيادة 5.1% مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلا بذلك أعلى رقم على أساس سنوي في أشهر يناير.وأشار التقرير إلى أن عدد المسافرين غير الكوريين عبر الجو من وإلى كوريا قد بلغ 8 ملايين و20 ألف شخص في يناير الماضي، بزيادة 6.6% مقارنبة بنفس الفترة من العام الماضي.وأرجع التقرير السبب في هذه الزيادة إلى زيادة عدد المسافرين لأخذ إجازة شتوية وزيادة عدد الرحلات الدولية منخفضة التكلفة، وزيادة عدد السياح الصينيين، بالإضافة إلى تنويع الخطوط الجوية.وتوقعت الوزارة أن يزيد عدد المسافرين عبر الجو خلال النصف الأول من هذا العام، نتيجة لتطبيق نظام تقليل ساعات العمل، وحدوث تغيير في أنماط الاستهلاك، وزيادة عدد السياح القادمين من الصين.