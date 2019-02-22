تقرير يؤكد عدم تشغيل المفاعل النووي في يونغ بيون

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أكد تقرير نشره موقع "38 نورث" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية أنه ليست هناك علامات واضحة تشير إلى تشغيل المفاعل النووي الاختباري في مجمع "يونغ بيون" النووي في كوريا الشمالية والذي تصل طاقته إلى 5 ميغاواط.وكان الخبير النووي "فرانك بابيان" قد أجرى دراسة مع خبير في تحليل صور الأقمار الصناعية، على الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الحادي والعشرين من فبراير الجاري، حيث توصلا إلى أنه لم يتم رصد أي علامات تشير إلى تشغيل ذلك المفاعل، بما في ذلك وجود بخار منبعث منه ووجود مياه تبريد منصرفة عنه.ورصدت الدراسة تصريف مياه التبريد في مجمع "يونغ بيون" النووي خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، وفسرت ذلك بأنه كان ضمن عملية إزالة السخونة المتبقية الناجمة عن التشغيل السابق للمفاعل النووي.وأضاف التقرير أنه تم رصد تحركات لمركبات وأشخاص في المنطقة المجاورة للمفاعل النووي.