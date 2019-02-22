الاقتصادية وتيرة الزيادة في أعباء الفائدة تتجاوز وتيرة الزيادة في دخل الأسر الكورية

تجاوزت وتيرة الزيادة في أعباء الفوائد البنكية وتيرة الزيادة في دخل الأسر الكورية بسبعة أضعاف.

وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، شهد الدخل الأسري زيادة بنسبة 3.6% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما زادت أعباء الفائدة بـ24.1% خلال نفس الفترة.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الزيادة الحقيقية في الدخل الأسري بلغت 1.8% إذا تم الأخذ في الاعتبار الأسعار الاستهلاكية، بينما بلغت نسبة الزيادة في أعباء الفائدة على القروض الأسرية 22%.

ويرجع السبب في زيادة أعباء الفائدة إلى زيادة حجم الديون الأسرية منذ أربع سنوات وارتفاع سعر الفائدة على الديون.

وبلغ حجم الديون الأسرية في كوريا في العام الماضي 1532.6 تريليون وون، أي حوالي 1,2 تريليون دولار، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق.

وبلغ متوسط حجم الديون على كل أسرة 77.7 مليون وون في العام الماضي، بزيادة 4.6% مقارنة بالعام الأسبق.