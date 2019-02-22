ترامب يتوجه إلى فيتنام لحضور القمة مع كيم جونغ أون

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توجه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى فيتنام لحضور قمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" التي ستعقد يوميْ الغد الأربعاء وبعد غد الخميس في هانوي.واستقل "ترامب" الطائرة الرئاسية من قاعدة "أندروز" الجوية التي تقع بالقرب من العاصمة واشنطن في الساعة 12 و34 دقيقة من بعد ظهر أمس الاثنين.وقال "ترامب" في تغريدة نشرها على صفحته على موقع تويتر قبيل مغادرته إنه يتطلع إلى عقد قمة "مثمرة للغاية" مع الزعيم الكوري الشمالي. وكان "ترامب" قد قال في تغريدة أخرى نشرها في وقت سابق من اليوم إن كوريا الشمالية يمكنها أن تصبح بسرعة "قوة اقتصادية" من خلال "نزع سلاحها النووي بشكل كامل"، معربا عن اعتقاده بأن "كيم جونغ أون" سوف يتخذ "قرارا حكيما". وفي تصريحات أخرى أدلى بها قبيل مغادرته البيت الأبيض، أعرب "ترامب" عن تفاؤله بنتائج القمة المرتقبة مع "كيم"، وشدد على أنه يسعى إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الفيتنامية إن "ترامب" سيصل إلى مطار "نوي باي" الدولي في هانوي في حوالي الساعة 8:30 من مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، أي الساعة 10:30 من مساء الثلاثاء بتوقيت كوريا.