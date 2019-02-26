كيم جونغ أون يقيم في فندق ميليا في هانوي

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اتضح أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سوف يقيم في فندق "ميليا" في هانوي، خلال زيارته الرسمية لفيتنام.وقد وضع الفندق، الذي يقع في قلب مدينة هانوي، إشعارا أمس الاثنين في جميع غرفه بأنه سيتم تنصيب نقاط تفتيش أمنية في بهو الفندق وفقا للبروتوكول الحكومي الفيتنامي بشأن زيارات "رؤساء الدول" الذين يقيمون في الفندق.ويبدو أن هذه العبارة تشير إلى "كيم"، نظرا إلى أن مسؤولين من كوريا الشمالية وفريق أمني فيتنامي قد أجروا عمليات تحقق في الفندق عدة مرات قبل زيارة "كيم". وأوضح الإشعار أن نقاط التفتيش تعمل بدءا من يوم أمس الاثنين وحتى يوم الأحد القادم. ووفقا لمصادر متعددة، ستمتد زيارة "كيم جونغ أون" إلى فيتنام من اليوم الثلاثاء وحتى يوم السبت القادم.