ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا في فبراير للشهر الثالث

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ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في شهر فبراير الجاري على الرغم من تباطؤ الصادرات.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر ثقة المستهلك لهذا الشهر 99,5 نقطة، بزيادة قدرها نقطتان مقارنة بالشهر الماضي. وقال التقرير إن المؤشر ظل يرتفع لمدة ثلاثة أشهر متتالية، لكن عدد المتشائمين بشأن مستقبل الاقتصاد ظل أكبر، حيث إن قراءة المؤشر بأقل 100 نقطة تعني أن عدد المتشائمين بشأن مستقبل الاقتصاد يفوق عدد المتفائلين.وقال تقرير البنك المركزي إن الكوريين أصبحوا أكثر تفاؤلا هذا الشهر بسبب نشاط سوق الأسهم والآمال في زيادة التبادلات الاقتصادية بين الكوريتين في أعقاب القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".ومن ناحية أخرى، انخفض المؤشر الذي يقيس مشاعر الناس فيما يتعلق بأسعار العقارات للسنة القادمة إلى مستوى جديد بلغ 84 نقطة، وهو أقل مستوى منذ شهر يناير من عام 2013.