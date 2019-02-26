ترامب وكيم يعقدان اجتماعا أوليا ويشاركان في حفل عشاء مساء الغد

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أعلنت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أن رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" سيبدأ قمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بعقد اجتماع أوليّ وحضور حفل عشاء مساء الغد الأربعاء.وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "سارا ساندرز" في تصريحات أدلت بها للصحفيين أمس الاثنين من على متن الطائرة الرئاسية، حيث تصحب الرئيس الأمريكي في زيارته إلى فيتنام، بأن قمة "ترامب" و"كيم" ستبدأ بعقد اجتماع ترحيبي وتناول العشاء بحضور كبار المسؤولين من البلدين، بمن في ذلك وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، وكبير المسؤولين في البيت الأبيض "ميك مولفاني"، ومن الجانب الكوري الشمالي أيضا اثنان من كبار المسؤولين.وأضافت المتحدثة الأمريكية أن "ترامب" و"كيم" سيعقدان سلسلة من الاجتماعات الرسمية يوم الخميس.