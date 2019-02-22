كيم جونغ أون يصل إلى فيتنام

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وصل الزعيم الكورى الشمالى "كيم جونغ أون" الى بلدة "دونغ دانغ" الفيتنامية الحدودية صباح اليوم الثلاثاء بعد رحلة بالقطار استغرقت 66 ساعة من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، وذلك من أجل حضور قمته الثانية مع رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" يومي الغد وبعد الغد.وقد وصل قطار "كيم" إلى محطة "دونغ دانغ" فى الساعة الثامنة و13 دقيقة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، أي العاشرة و13 دقيقة بتوقيت كوريا، حيث كان في استقباله عدد من كبار المسؤولين الفيتناميين.ومن المتوقع أن يسافر "كيم" والوفد المرافق له من هناك إلى العاصمة هانوي على متن سيارة، من أجل حضور قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي "ترامب"، الذي يتوقع أن يصل إلى العاصمة الفيتنامية مساء اليوم الثلاثاء.