مسؤولون من كوريا الشمالية والولايات المتحدة يواصلون محادثتهم قبل القمة

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واصل كبار المبعوثين من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية عقد مباحثات لليوم الخامس على التوالي من أجل وضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال القمة التي سيعقدها قائدا البلدين في هانوي عاصمة فيتنام غدا وبعد الغد.وفي هذا السياق، غادر المسؤول الكوري الشمالي عن السياسات ذات الصلة بالولايات المتحدة "كيم هيوك تشول"، بيت الضيافة الحكومي الفيتنامي الذي يقيم فيه، صباح أمس الاثنين، حيث توجه إلى فندق "دو بارك" حيث يقيم نظيره الأمريكي "ستيفن بيغون".ومن ناحية أخرى، عقد "تشيه كانغ إيل" نائب مدير إدارة شؤون أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية مباحثات أخرى مع "أليكس وانغ" نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون كوريا الشمالية.وقالت مصادر مطلعة في العاصمة الفيتنامية هانوي إن اجتماع الجانبين استغرق حوالي ساعتين فقط، وهو ما يشير إلى أنهما تمكنا من تضييق الخلافات بينهما بشكل كبير قبيل القمة، بما في ذلك خطوات كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي، والتدابير المقابلة التي ستتخذها الولايات المتحدة.