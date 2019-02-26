الرئيس مون يزور مقابر المناضلين من أجل الاستقلال

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قام الرئيس "مون جيه إين" بزيارة إلى قبور مناضلي ونشطاء الاستقلال، قبل يومين من حلول ذكرى حركة الاستقلال في الأول من مارس.وزار الرئيس منطقة "هيو تشانغ بارك" في وسط سيول اليوم الثلاثاء، ورافقه رئيس الوزراء "لي ناك يون" ووزراء آخرون، حيث زاروا قبر "كيم كو"، آخر رئيس للحكومة المؤقتة التي قادت حركة الاستقلال.كما أعرب "مون" عن احترامه وتقديره لمن يسمون بالمناضلين الثلاثة: "يون بونغ كيل"، و"لي بونغ تشانغ"، و"بيك جونغ كي".وقال مسؤول في المكتب الرئاسي إن هذه الزيارة تأتي للاحتفال بالذكرى المئوية لحركة الأول من مارس المطالبة بالاستقلال، وتشكيل حكومة كورية مؤقتة خلال الحقبة الاستعمارية اليابانية.