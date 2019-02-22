سيول تعرب عن أملها في تحقيق نتائج ملموسة ومهمة من قمة هانوي

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أعربت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" عن أملها في أن تؤدي القمة التي ستُعقد غدا وبعد الغد بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، إلى تحقيق نتائج ملموسة ومهمة تجاه نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.جاء ذلك في كلمة ألقتها "كانغ" أمام مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في مدينة جنيف السويسرية أمس الاثنين، حيث أعربت عن أمل كوريا الجنوبية في أن تصبح قمة "هانوي" معلمًا آخر على طريق الجهود الجارية لنزع السلاح النووي، وتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وقالت "كانغ" إنها أعربت عن "أمل حذر" بشأن الوضع المحيط بكوريا الشمالية خلال كلمتها قبل عام واحد، لكنها تريد أن تبعت برسالة حول "التقدم الحالي والتوقعات المنتظرة" في كلمتها الآن.وفي خضم المخاوف بشأن موقف سيول من المشروعات المشتركة بين الكوريتين، والتي قد تضعف العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، أشارت "كانغ" إلى أن سيول ستطبق العقوبات بشكل كامل، حتى تتأكد من تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية بشكل كامل وغير قابل للتراجع.وفي جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عُقِدت في وقت لاحق من نفس اليوم، شددت "كانغ" على أن السلام الدائم في شبه الجزيرة سيساعد على تحسين حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.