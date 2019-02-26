بومبيو يؤكد أن قمة هانوي ستكون فرصة مهمة لإحراز تقدم

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن تفاؤله بشأن القمة الثانية بين رئيس الولايات المتحدة وزعيم كوريا الشمالية، والتي ستُعقَد في العاصمة الفيتنامية "هانوي" خلال يومي الغد وبعد الغد.ونشر "بومبيو" صورة له لدى وصوله إلى "هانوي" اليوم الثلاثاء، قائلًا إن القمة سوف تكون فرصة مهمة لإحراز تقدم بشأن التزامات تحويل العلاقات وبناء السلام الدائم والإخلاء النووي الكامل، التي تم التوصل إليها في القمة الأولى في سنغافوره.كما نشر "بومبيو" تغريدة على موقع تويتر قال فيها إن الإدارة الأمريكية تواصل عملها لإحراز تقدم نحو نزع السلاح النووي وتحسين العلاقات بين البلدين.وأشارت بعض التقارير إلى أن "بومبيو"، الذي كان على رأس مبعوثي ترامب لتحسين العلاقات مع بيونغ يانغ، قد يلتقي مع نظيره الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول" في هانوي، قبيل انعقاد القمة.