الرئيس مون جيه إين يؤكد أهمية تصحيح أخطاء الماضي قبل التطلع إلى المستقبل

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شدد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" على أن تسوية القضايا المتعلقة بأنصار اليابان ومعاملة المشاركين في حركة الاستقلال بكل احترام هما البداية لأن تصبح كوريا دولة صالحة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "مون" خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم الثلاثاء، الذي عقد برئاسته هذه المرة في المتحف التذكاري للمناضل الوطني "كيم كو"، وذلك بمناسبة حلول الذكرى المئوية على حركة الأول من مارس للاستقلال.وأعرب "مون" عن أمله في أن يؤدي قرار مجلس الوزراء بمنح وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وهو أرفع الأوسمة المدنية في كوريا الجنوبية، إلى "ريو كوان صون"، الشخصية الرئيسية في حركة الأول من مارس، إلى إبراز أهمية الذكرى المئوية.وبعد بيان أعرب فيه عن تقديره للمناضل "كيم" وغيره من المناضلين، كرر "مون" تعهده باسترجاع رفات المناضل "آن جونغ كيون" بالتعاون مع كوريا الشمالية والصين.وقد أعدمت اليابان "آن" في الصين، بعد أن اغتال "إيتو هيروبومي"، الذي شغل منصب رئيس وزراء اليابان أربع مرات وكان أول جنرال مقيم في كوريا، وذلك في عام 1909.