ولي عهد أبوظبي يزور كوريا الجنوبية

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من المقرر أن يبدأ ولي عهد أبو ظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" زيارة إلى كوريا الجنوبية تستغرق يومين بدءا من اليوم الثلاثاء، يعقد خلالها اجتماع قمة مع الرئيس "مون جيه إين".وقال المكتب الرئاسي في سيول إن الجانبين سيحضران مأدبة عشاء خاصة اليوم الثلاثاء، قبل محادثات القمة التي ستُعقَد صباح الغد الأربعاء.وخلال المباحثات، سيناقش الجانبان تعزيز "علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة" بين البلدين، وتقييم التبادلات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة، وفي ختام المباحثات سيتم إصدار بيان مشترك بشأن التعاون الثنائي، ثم تعقد مأدبة غداء.وتعد زيارة الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" هي الأولى من نوعها منذ خمس سنوات، أي منذ شهر فبراير من عام 2014، وهي تأتي بعد عام واحد من زيارة الرئيس "مون" إلى الإمارات.