ترامب يصل إلى هانوي لحضور القمة الثانية مع كيم

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وصل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى فيتنام مساء أمس الثلاثاء لحضور ثاني قمة له مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وهبطت الطائرة الرئاسية الأمريكية في مطار "نوي باي" الدولي في هانوي في حوالي الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، حيث استقبل "ترامب" عددٌ من كبار المسؤولين الفيتناميين، في مقدمتهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية "فام بين مين".وبعد ذلك توجه "ترامب" إلى فندق "جي دبليو ماريوت" في سيارة ليموزين سوداء.ومن المقرر أن تبدأ أعمال القمة بين "ترامب" و"كيم" باجتماع ترحيبي قصير ثم حفل عشاء مساء اليوم الأربعاء.ومن المتوقع أن يعقد الجانبان غدا الخميس محادثات القمة رسميا، ثم يصدران "إعلان هانوي"، وأخيرا يشاركان في مأدبة غداء، كما يحتمل أن يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.