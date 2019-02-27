وسائل الإعلام الكورية الشمالية تغطي أخبار القمة بين ترامب وكيم

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أوردت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء تقارير تفيد بأن "كيم جونغ أون" قد تلقى بيانا بعد وصوله إلى فيتنام لحضور القمة الثانية مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، من المفاوضين على مستوى العمل حول نتائج مباحثاتهم مع الجانب الأمريكي.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "كيم" تلقى ذلك البيان في مقر إقامته في فندق "ميليا" في هانوي، وأنه اطّلع على نتائج المحادثات التي سبقت القمة بين المسؤولين الكوريين الشماليين والأمريكيين.كما أشار التقرير إلى أن "كيم" سيجري "زيارة رسمية ودية" لفيتنام يوميْ الجمعة والسبت، بعد اختتام القمة التي تعقد اليوم والغد الخميس.وكان "كيم" قد وصل إلى هانوي صباح أمس الثلاثاء بعد رحلة بالقطار استغرقت 66 ساعة.وقالت الوكالة أيضا إن "كيم" زار مقر سفارة كوريا الشمالية في هانوي أمس، حيث شدد على تعزيز التعاون بين كوريا الشمالية وفيتنام.