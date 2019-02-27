اجتماع ترامب وكيم يبدأ في الساعة 8:30 مساء بتوقيت كوريا

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كشف البيت الأبيض الأمريكي عن جدول اجتماعات الرئيس "دونالد ترامب" في اليوم الأول من قمته مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والتي تستمر يومين في هانوي عاصمة فيتنام، حيث أوضح أنه من المقرر أن يلتقي "ترامب" و"كيم" أولا في الساعة 6:30 من مساء اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي الفيتنامي، أي الساعة الثامنة والنصف بتوقيت كوريا، في فندق "سوفيتيل ليجيند متروبول" في هانوي.وسيستهل الجانبان اللقاء بجلسة ترحيبية تستغرق حوالي 10 دقائق، ثم يعقدان اجتماعا ثنائيا لمدة عشرين دقيقة. وبعد ذلك سيشارك "ترامب" و"كيم" في حفل عشاء يستغرق حوالي 90 دقيقة بحضور مستشاريهم، حيث يشارك من الجانب الأمريكي "ميك مولفاني" كبير المسؤولين في البيت الأبيض، و"مايك بومبيو" ووزير الخارجية، ومن الجانب الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم.وقبيل لقائه بـ"كيم"، من المقرر أن يشارك "ترامب" في محادثات ثنائية مع الرئيس الفيتنامي "نغوين فو ترونغ"، ومراسم للتوقيع على اتفاقيات تجارية بين البلدين، وبعدها سيعقد "ترامب" اجتماعا ثنائيا وغداء عمل مع رئيس الوزراء الفيتنامي "نغوين زوان فوك".