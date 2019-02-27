استمرار الانخفاض في مؤشر معنويات الشركات الكورية في فبراير

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استمر الانخفاض في مؤشر معنويات الشركات الكورية الجنوبية خلال شهر فبراير الجاري، بعد أن شهد أقل مستوى له في شهر يناير، منذ 34 شهرا.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ مؤشر معنويات الشركات في كل القطاعات في فبراير 69 نقطة بدون تغيير عما كان عليه في الشهر الماضي.وقال التقرير إن انخفاض قراءة المؤشر إلى ما دون 100 نقطة يعني أن عدد الشركات المتشائمة بشأن توسع الأعمال في المستقبل يفوق عدد الشركات المتفائلة.وأوضح التقرير أن المؤشر وصل إلى أقل مستوى له في الشهر الماضي منذ مارس من عام 2016، وظل عند هذا المستوى هذا الشهر أيضا، مشيرا إلى أن معنويات الشركات الصناعية قد تحسنت بشكل طفيف، حيث ارتفعت بنقطتين لتصل إلى 69 نقطة.وأضاف التقرير أنه على الرغم من ثبات المؤشر الإجمالي، إلا أن التوقعات بالنسبة لشهر مارس في جميع الصناعات قد قفزت بمقدار ثماني نقاط لتصل إلى 76 نقطة، مسجّلة بذلك نموًا لأول مرة منذ ستة أشهر، كما أنه أكبر نمو منذ سبتمبر من عام 2009.