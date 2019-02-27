حزب المعارضة الرئيسي ينتخب قيادة جديدة اليوم

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من المقرر أن ينتخب حزب كوريا الحرة، الحزب المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، قيادة جديدة له اليوم الأربعاء. وفي هذا السياق، سيعقد الحزب مؤتمرًا وطنيًا في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء في مركز "كينتكس" للمؤتمرات في مدينة "كو يانغ" بمقاطعة "كيونغ كي" لانتخاب زعيم جديد للحزب وخمسة أعضاء في المجلس الأعلى الذي يقوم بصنع القرارات. ويشارك في الانتخابات كل من رئيس الوزراء السابق "هوانغ كيو آن"، وعمدة سيول السابق "أوه سيه هون"، والنائب البرلماني "كيم جين تيه". وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تقدم "هوانغ" مقارنة بمنافسيْه. وسيتم جمع الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر الهواتف النقالة والتي تم الإدلاء بها في مواقع الانتخابات إلى جانب استطلاع الرأي العام، من أجل اختيار الزعيم الجديد. ويذكر أن منصب قيادة الحزب ظل شاغرا منذ تنحى زعيمه السابق "هونغ جون بيو"، لتحمله مسؤولية هزيمة الحزب فى الانتخابات المحلية التي أجريت فى شهر يونيو من العام الماضي 2018.