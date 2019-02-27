الصين تقول أنها لم تنكر أبدا تأثيرها على جودة الهواء في كوريا

Photo : YONHAP News

قال وزير البيئة الصيني "لي كان جي" إن بلاده لم تنكر أبدا تأثيرها على نوعية الهواء في كوريا الجنوبية.جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الصينى أمس الثلاثاء مع نظيره الكوري الجنوبي "تشو ميونغ ريه" فى بكين.وخلال المحادثات، قدم "تشو" نتائج دراسة قام بها معهد محلي تظهر أن ما يصل إلى 80% من الغبار الناعم الذي يؤثر سلبا على جودة الهواء في شبه الجزيرة الكورية، قادم من الصين. وأوضح الوزير الكوري تأثيرات الغبار الناعم القادم من الصين على كوريا في نصوص مكتوبة باللغة الصينية تصف أيضا جهود كوريا الجنوبية للحد من الغبار الناعم والبيانات ذات الصلة.وردا على ذلك، قال "لي" إن الحكومة الصينية لم تنكر أبدا تأثير الصين على أجواء كوريا، رغم أن البلدين قد يكون بينهما اختلافات حول المناطق المتأثرة ومستوى التأثيرات.ويذكر أن وزارة البيئة الصينية ظلت تدعي من قبل أن أسباب الغبار الناعم في كوريا هي أسباب داخلية.