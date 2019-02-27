بي تي إس تفوز بثلاث جوائز موسيقية كورية هذا العام

Photo : YONHAP News

فازت فرقة "بي تي إس" بـ3 جوائز، بما فيها جائزة "موسيقار هذا العام"، في الدورة السادسة عشرة من مراسم توزيع جوائز الموسيقى الكورية الشعبية، حيث فازت الفرقة بجائزتي "أغنية هذا العام " و"أفضل أغاني البوب" عن أغنيتها "الحب المزيف"، إلى جانب جائزة "موسيقار هذا العام"، في المراسم التي أقيمت في مسرح "كورو آرت فيلي" للفنون في سيول في الساعة السابعة من مساء أمس.تجدر الإشارة إلى أنها فازت بجائزة "موسيقار هذا العام" للعام الثاني على التوالي.وبهذه المناسبة قال قائد الفرقة "آر إم" بعد نيل جائزة "موسيقار هذا العام" إنه سمع عن فوز الفنانة الكبيرة "يانغ هي اون" بجائزة المساهمة، مشيرا إلى أنها ظلت تغني لمدة 45 عاما وهي فترة أطول من حياته، معربا عن اعتقاده بأنهم وصلوا إلى هذا الموقع بفضل أولئك الفنانين السابقين البارزين، وقدم لهم الشكر الجزيل على ذلك.كما قال "شوغا" ضمن الفرقة عند الإعلان عن الفائز بجائزة موسيقار هذا العام إن أغنية "الحب المزيف" لها معنى خاص بالنسبة لأعضاء الفرقة لأنها حصلت على نتيجة ممتازة في قائمة بيلبورد الموسيقية الأمريكية.وأضاف أنه سيبذل جهودا في المستقبل أيضا لصنع الموسيقى الجميلة حتى تنشر الموسيقى الكورية الشعبية إلى مختلف أنحاء العالم.