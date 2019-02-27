خطة كورية صينية لتنفيذ نظام للإنذار المبكر ضد الغبار الدقيق

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قررت كوريا والصين تقاسم المعلومات حول التنبؤات الجوية من أجل بناء نظام للإنذار المبكر ضد الغبار الدقيق، وتوسيع نطاق مشروع "تشونغ تشون" البحثي المشترك حول الغبار الدقيق الصادر من الصين، ليصبح مشروعا كبيرا للتعاون يشمل النقنيات والسياسات ذات الصلة.جاء ذلك في مباحثات عُقدت بين وزير البيئة الكوري "جون ميونغ ليه" ونظيره الصيني "لي كان جي" بعد ظهر اليوم في العاصمة الصينية بكين.واتفق البلدان على تقاسم المعلومات حول التنبؤات الجوية والتقنيات ذات الصلة في 17 مدينة ومقاطعة كورية، بما فيها سيول، و21 مدينة صينية بما فيها بكين وشانغهاي.وفي هذا السياق، يخطط الجانبان لتحديد المعهد الوطني الكوري لعلوم البيئة والمعهد الصيني للأرصاد الشاملة، كجهازين لتنفيذ التقنيات وتكوين فريق من خبراء البلدين في هذا المجال في غضون النصف الأول من هذا العام.وبالإضافة إلى ذلك قرر الجانبان تكامل السياسات ومشروعات تبادل التقنيات المتعلقة بتحسين الغبار الدقيق مع مشروع "تشونغ تشون" من أجل تطويره إلى منصة للتعاون الكوري الصيني في مجال مكافحة الغبار الدقيق.كما يخطط الجانبان أيضا لتوسيع نطاق المشروع الخاص بالدعم المالي للشركات الكورية العاملة في الصين لتركيب أجهزة لتخفيض الغبار الدقيق، بما في ذلك مصانغ الحديد والصلب والغلايات متوسطة الحجم وغيرها.كما تم في مباحثات وزيري البيئة الكوري والصيني إعادة التأكيد على إصدار تقرير "المواد الملوثة للهواء والتي تقطع مسافات طويلة في شمال شرق آسيا"، والذي كان من المقرر إصداره في النصف الأول من هذا العام، قبل عقد مباحثات وزراء البيئة الكوري والصيني والياباني في شهر نوفمبر.