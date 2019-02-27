منح الجنسية الكورية لـ39 من أحفاد المناضلين المساهمين في الاستقلال

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تم منح الجنسية الكورية لـ39 من أحفاد 19 مناضلا شاركوا في حركة استقلال كوريا من الاستعمار الياباني.وأصدر وزير العدل "بارك سانغ كي" قرارا بمنح شهادات الجنسية الكورية لأحفاد هؤلاء المناضلين، والذين يقيمون في 6 دول، بما فيها روسيا والصين وأوزبكستان.وصرحت الوزارة بأنها نظمت مراسم لتوزيع الشهادات، تكريما للتضحيات النبيلة للمساهمين في الاستقلال، وتذكيرا بروح حب الوطن بمناسبة مرور مائة عام على حركة الاستقلال الكوري في الأول من مارس وإنشاء الحكومة الكورية المؤقتة.وقالت "تشيه فاليتين" رئيسة اتحاد أحفاد المناضلين المساهمين في الاستقلال في روسيا والتي حصلت على شهادة الجنسية الكورية إنها تشعر بشرف كبير بالحصول على الجنسية الكورية باعتبارها حفيدة المناضل "تشيه جيه هيونغ"، وأنها سوف تعيش حياتها بفخر كمواطنة كورية.تجدر الإشارة إلى أن تشيه قام بتكوين جماعة "دونغ أوي" في روسيا في عام 1904 وظل ينفذ مختلف النشاطات المطالبة بالاستقلال، بما في ذلك توحيد الجالية الكورية هناك وتنفيذ المقاومة المسلحة، ثم اُعتقل بواسطة القوات اليابانية في 1920 وتوفى في السجن.وقال الوزير بارك إن الحكومة سوف تستمر في اكتشاف المناضلين المساهمين في الاستقلال الكوري والذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن حتى يُسمح لأحفادهم باستعادة الجنسية الكورية والتمتع بحياة مستقرة في البلاد.يذكر أن الحكومة الكورية منحت الجنسية الكورية لـ326 شخصا من أحفاد المناضلين الكوريين منذ عام 2006 وحتى الآن.