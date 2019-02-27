الرئيس مون يفرغ جدول أعماله الرسمية خلال يوم ونصف

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قرر الرئيس الكوري "مون جيه إين" إفراغ جدول أعماله الرسمية خلال فترة بعد ظهر اليوم ويوم الغد بالكامل، من أجل متابعة أعمال القمة بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، التي تعقد في فيتنام.وفي هذا السياق، سيتلقى الرئيس تقارير ذات صلة من قبل مستشاره للأمن القومي "جونغ أوي يونغ" طوال الوقت ويناقش سبل التعامل مع التطورات.وكان المكتب الرئاسي قد توقع في وقت سابق إجراء حوار عميق بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي في قمة هانوي، معربا عن أمله في إحراز تقدم كبير من خلال تلك القمة.واعتمادا على المثال السابق في الجولة الأولى من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية، من المتوقع أن يتم الإعلان عن الموقف الرسمي لكوريا الجنوبية بواسطة الرئيس "مون" من خلال الكلمة التي سيلقيها بمناسبة ذكرى حركة الاستقلال في الأول من مارس، وذلك في أعقاب صدور "بيان هانوي" في ختام القمة بين ترامب وكيم غدا الخميس.كما صرح المكتب الرئاسي في سيول بأن الرئيسان الكوري الجنوبي والأمريكي سيتقاسمان نتائج القمة عبر الهاتف وسيستعرضان إمكانية زيارة مون إلى واشنطن وموعد الزيارة.