مباحثات قمة بين كوريا والإمارات

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عقد الرئيس "مون جيه إين" مباحثات قمة اليوم مع ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، الذي يزور سيول حاليا، حيث تباحث الجانبان حول سبل تعزيز التعاون المشترك.وصرح المكتب الرئاسي الكوري بأن الجانبان اتفقا على تعزيز التعاون الفعلي من خلال التكامل فيما بينهما اعتمادا على أسس التعاون القائمة.وتابع الجانبان تطورات علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين والتي تم الدفع بها في أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس مون إلى الإمارات في شهر مارس من العام الماضي، وأصدرا بيانا مشتركا يتضمن اتجاهات التعاون بين البلدين بالتفصيل.وفي البيان المشترك أعاد الجانبان التأكيد على إرادتهما لتطوير علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة، وشددا على أن تفعيل قنوات التواصل عالية المستوى، والتعاون الوثيق في مجال الدفاع وصناعة الأسلحة، قد لعبا دورا كبيرا في تطوير العلاقات بين البلدين.كما قررا العمل على تحقيق النمو المتشارك المستقبلي المناسب لعصر الثورة الصناعية الرابعة من خلال تنويع مجالات التعاون بين البلدين من مجالي الطاقة والإنشاءات إلى المجالات غير النفطية، وتعزيز التعاون الفعلي في مجال الصناعات المتقدمة.وأشار الرئيس مون إلى أن بابا الفاتيكان زار الإمارات في شهر فبراير الماضي لتصبح الإمارات أول دولة تستقبل البابا من بين دول شبه الجزيرة العربية مما أدى إلى تعزيز مكانة الإمارات باعتبارها مركزا للوفاق والتسامح. كما أعرب عن أمله في نجاح الجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية التي تعقد حاليا في العاصمة الفيتنامية "هانوي" حتى تنتشر رسالة السلام والوفاق في شبه الجزيرة الكورية أيضا.ومن جانبه، قال ولي عهد أبوظبي إن الإمارات باعتبارها أختا لكوريا ستدعم دون بثبات إرساء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، وقدر تقديرا عاليا التطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات بين الكوريتين.وحضر المباحثات مساعد الرئيس الكوري للمهام الدبلوماسية الخاصة "إيم جونغ سوك"، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي "خلدون المبارك".تجدر الإشارة إلى أن ولي عهد أبوظبي يزور كوريا رسميا خلال يومي الأمس واليوم تلبية لدعوة من الرئيس مون. وجاءت زيارته هذه لأول مرة منذ 5 سنوات بعد زيارته الأخيرة في شهر فبراير من عام 2014، حيث جاءت ردا على الزيارة الرسمية للرئيس الكوري إلى الإمارات في شهر مارس من العام الماضي.