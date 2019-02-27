وزير المالية المصري يختتم زيارة على رأس وفد حكومي إلى كوريا

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التقى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية الكوري "هونغ نام كي" بوزير المالية المصري "محمد أحمد معيط"، ووزيرة الاستثمار المصرية "سحر نصر" في سيول اليوم الأربعاء، حيث ناقش الجانبان سبل دفع التعاون الاقتصادي المشترك.وأوضحت وزارة المالية والاستراتيجية الكورية أن الوزير "هونغ" طالب نظيره المصري بدعم دخول الشركات الكورية للسوق المصرية من أجل توسيع التجارة الثنائية بين الجانبين، وأيضا دعم الشركات الكورية في المشاركة في المشروعات الكبرى في مصر حاليا، بما في ذلك التوسع في مصانع البتروكيماويات. وناقش الجانبان أيضا سبل توسيع وتطوير التعاون بين مصر وكوريا من خلال مشروعات متعددة، مثل صندوق التعاون الاقتصادي الخارجي، وتبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية، وأشار "هونغ" إلى رغبة الحكومة الكورية في توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات مثل النقل والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وموارد الطاقة والمياه، إلى جانب تنفيذ مشروع التمويل الإلكتروني وإنشاء جامعة تقنية كورية ومصرية بشكل مشترك. كما أعرب الوزير "هونغ" عن امتنانه ودعمه المستمر للجهود المصرية من أجل الصعوبات التي تواجهها الشركات الكورية في السوق المصرية، بما في ذلك استرداد ضريبة القيمة المضافة، وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، وإزالة رسوم الاستيراد على الغسالات الكورية.يذكر أن وزير المالية المصري زار كوريا لمدة ثلاثة أيام على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.