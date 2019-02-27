انتخاب هوانغ كيو آن لقيادة حزب المعارضة الرئيسي في كوريا

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أعلن مساء اليوم الأربعاء عن فوز رئيس الوزراء السابق "هوانغ كيو آن" بانتخابات رئاسة حزب كوريا الحرة، الحزب المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية.وأعلن الحزب في ختام مؤتمره الوطني الذي عُقد في مركز "كينتكس" للمؤتمرات في مدينة "كو يانغ" بمقاطعة "كيونغ كي" بدءا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم وحتى الساعة السابعة مساء، أن "هوانغ" قد تفوق على منافسيْه عمدة سيول السابق "أوه سيه هون"، والنائب البرلماني "كيم جين تيه" في الانتخابات، ليتولى رئاسة الحزب المعارض الذي يمثل التيار المحافظ في كوريا.كما تم اختيار خمسة أعضاء للمجلس الأعلى للحزب.ويذكر أن منصب قيادة الحزب ظل شاغرا منذ تنحى زعيمه السابق "هونغ جون بيو"، لتحمله مسؤولية هزيمة الحزب فى الانتخابات المحلية التي أجريت فى شهر يونيو من العام الماضي 2018.