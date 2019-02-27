كيم وترامب يبدآن قمتهما الثانية

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بدأ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" القمة الثانية بينهما، والتي ستستمر لمدة يومين، وذلك بإجراء محادثات غير رسمية لمدة 20 دقيقة.وقد جلس الزعيمان لإجراء المحادثات في فندق "صوفي تيل ليجند" في الساعة 6:40 مساءً بالتوقيت المحلي، استعدادًا للمحادثات الرسمية المقرر عقدها غدًا الخميس.وقبل بدء المحادثات، بدأ الزعيمان بالمصافحة وتبادل الضحكات والابتسام، في أول لقاء بينهما منذ قمتهما الأولى في يونيو الماضي.وقد قيَّم "كيم" في محادثاته الفردية مع "ترامب" أهمية القمة الثانية، وأعرب عن توقعاته بتحقيق نتائج إيجابية.ووصف "كيم" الأشهر الثمانية الماضية منذ القمة الأولى بأنها كانت وقتًا للتفكير والجهد والصبر.وقال الزعيم الكوري الشمالي إن الممارسات العدائية القديمة وسوء الفهم هي العوائق التي تمكَّن الطرفان من التغلب عليها، من خلال الاجتماع مرة أخرى للمرة الأولى خلال 260 يومًا.كما أضاف أنه واثق من تحقيق نتيجة عظيمة يمكن للجميع أن يرحب بها، وأنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك.وقال "ترامب" إنه من دواعي شرفه أن يلتقي بالزعيم "كيم" مرة أخرى، وأعلن أن القمة الأولى كانت ناجحة، على الرغم من أن البعض أراد الحصول على نتائج أكبر. وأضاف أن القمة الثانية ستكون ناجحة مثل القمة الأولى أو أكثر نجاحًا منها.وقال إن كوريا الشمالية لديها الكثير من الإمكانات الاقتصادية، مشيرًا إلى إمكانية رفع بعض العقوبات عن الشمال إذا اتخذ نظام "كيم" بعض خطوات نزع السلاح النووي الجريئة.ثم حضر الزعيمان حفل عشاء استمر لمدة 90 دقيقة، وشارك في العشاء وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، ورئيس موظفي البيت الأبيض "مايك مولفاني" من الجانب الأمريكي، كما شارك فيه "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، ووزير خارجية كوريا الشمالية "ري يونغ هو" من الجانب الكوري الشمالي.ومن المتوقع أن يعقد الزعيمان محادثات القمة غدًا الخميس، مع اعتماد إعلان "هانوي".