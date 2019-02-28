ترامب وكيم يبدآن اليوم الثاني من محادثات القمة بينهما في هانوي

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يواصل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" محادثات القمة الثانية بينهما في العاصمة الفيتنامية هانوي، اليوم الخميس.وصرحت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، بأن الجانبين سيعقدان اليوم سلسلة من الاجتماعات في فندق "سوفيتيل ليجند ميتروبول"، بدءا بجلسة ثنائية أخرى في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت فيتنام، أي الحادية عشرة بتوقيت كوريا، بعد الجلسة الثنائية التي عقداها مساء أمس.ثم يبدأ الجانبان محادثات قمة موسعة في الساعة 9:45 صباحا، ويقيمان غداء عمل في الساعة 11:55.ومن المقرر أن يوقع الجانبان على إعلان هانوي في الساعة 2:05 من بعد ظهر اليوم، والذي سيتضمن نتائج محادثات القمة.وبعد إصدار إعلان هانوي، من المقرر أن يعقد "ترامب" مؤتمرا صحفيا في حوالي الساعة 4 مساء في مقر إقامته بفندق "ماريوت"، ثم يختتم رحلته إلى فيتنام ويعود إلى بلاده في الساعة 6:05 مساء.