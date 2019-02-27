حديث ودي خاص بين بومبيو وكيم يونغ تشول

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التقى وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بنائب رئيس اللجنة العليا لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية "كيم يونغ تشول"، على هامش لقاء الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في فندق ميتروبول، الذي تعقد فيه القمة الكورية الشمالية الأمريكية.وتبادل "بومبيو" و"كيم"، اللذين يتوليان ملف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، حوارا وديا وهما يمشيان في حديقة تابعة للفندق ومعهما مترجمان فقط، حيث بدا وكأنهما يناقشان بعض الموضوعات الراهنة المتعلقة بنزع الأسلحة النووية، قبل انعقاد المباحثات الموسعة التي يحضرها وفدا البلدين.ولوحظت بالقرب منهما "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، وفي مكان آخر من الحديقة تبادل مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتن" حوارا مع مسؤولين في البيت الأبيض بمن فيهم "سارا ساندرز" المتحدثة الرئاسية.وبعد أن أنهى "ترامب" و"كيم" مباحثات ثنائية لمدة نصف ساعة، خرجا أيضا إلى حديقة الفندق حيث تبادلا حوارا وهما يمشيان قليلا.تجدر الإشارة إلى أن هذه الحديقة الموجودة في فندق "ميتروبول" تحتفظ حتى الآن ببعض بقايا الخنادق التي بنيت لحماية ضيوف الفندق في أثناء الغارات الجوية خلال الحرب الفيتنامية.وفي عام 1997، اجتمع في نفس الفندق عدد من الشخصيات الأمريكية والفيتنامية من أجل مراجعة الحرب وتلقي الدروس منها.ولهذا يطرح البعض احتمال أن يخصص الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي وقتا خاصا لتعزيز العلاقات الودية بعد نهاية مباحثاتهما وهما يمشيان في حديقة الفندق من أجل إضفاء بُعد تاريخي على المباحثات.