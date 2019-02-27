وسائل الإعلام الصينية تغطي أخبار القمة بين ترامب وكيم أولا بأول

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تابعت وسائل الإعلام الصينية الرئيسية، بما فيها قناة "سي سي تي في"، تطورات مباحثات القمة بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي في فيتنام أولا بأول، وأكدت في هذا الصدد عدة مرات على أهمية دور بكين.كما شدد تقرير نشرته صحيفة "هوان كو شي بو" الحكومية في عددها الصادر اليوم على أن حل القضية النووية الكورية الشمالية غير سهل، ولهذا يتوجب على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الثقة بجدية وإخلاص الصين وأن تتيحا لها الفرصة للقيام بدورها.ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الصيني "وانغ إيه" خلال لقائه بنظرائه الصيني والروسي والهندي أمس، عن تقديره الكبير لجهود الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي لحل القضية النووية. كما أكدت وزارة الخارجية الصينية في تقرير دوري أمس على تأييدها لإنهاء حالة الحرب بسرعة في شبه الجزيرة الكورية، وأعربت عن استعدادها للقيام بالدور المنوط بها في هذا الصدد.الجدير بالذكر أن الصين تسعى إلى نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، وقد ظلت باستمرار تعرب عن دعمها وتطلعها إلى عقد مثل هذه القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ، لكنها تقلق في الوقت نفسه من إمكانية المساس بمصالحها خلال عملية المفاوضات النووية الكورية الشمالية الأمريكية، وعملية مناقشة نظام السلام في شبه الجزيرة الكورية.