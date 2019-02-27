إعفاء المسافرين الكوريين من الفحص المباشر عند دخول جمهورية التشيك

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صرحت السفارة الكورية الجنوبية في العاصمة التشيكية براغ أمس بأن السلطات التشيكية ستبدأ من يوم الغد الجمعة، الموافق للأول من مارس، تطبيق نظام الدخول الإلكتروني على الركاب ذوي الجنسية الكورية الجنوبية الذين يدخلون البلاد عبر رحلات جوية مباشرة بين مدينتي إنتشون الكورية ومدينة "براغ".وبناء على ذلك، سيمكن للمسافرين الكوريون الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما الدخول إلى جمهورية التشيك من خلال ثلاث بوابات للدخول الإلكتروني خاصة بجوازات السفر الإلكترونية في مطار براغ دون تسجيلات مسبقة.الجدير بالذكر أن تفتيش الدخول الإلكتروني يتضمن إجراءات بسيطة، تشمل مسح جواز السفر عبر جهاز للمسح الضوئي، وتمييز وجه المسافر عبر جهاز خاص، ثم توقيع الدخول.وقد بلغ عدد المسافرين الكوريين إلى جمهورية التشيك في العام الماضي 41 ألفا، لتصبح كوريا ثامن أكبر الدول من حيث عدد الزوار إلى التشيك.وبذلك أصبحت كوريا أول دولة من خارج الاتحاد الأوربي، تطبق عليها جمهورية التشيك نظام الدخول الإلكتروني.