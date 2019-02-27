عودة رفات ضحايا العمل القسري الكوريين إلى البلاد بعد مرور 80 عاما

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تمت إعادة 74 من رفات ضحايا العمل القسري الكوريين، الذين لقوا مصرعهم بعد إجبارهم على العمل في اليابان خلال فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية، إلى كوريا اليوم الخميس.ومن المقرر أن يتم الاحتفاظ بتلك الرفات في جزيرة "جيجو" التي تقع في أقصى جنوب البلاد، بعد إجراء مراسم تذكارية خاصة لها غدا الجمعة الذي يوافق ذكرى مرور مائة عام على اندلاع حركة الأول من مارس للاستقلال.الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الياباني كانت قد سنت قانونا للتعبئة الوطنية الشاملة في عام 1938، تم من خلاله تهجير 7 ملايين و800 ألف كوري، وقد توفي منهم أكثر من 80 ألفا في اليابان، ولكن لم ترسل طوكيو إلى كوريا إلا حوالي 10 آلاف من رفاتهم حتى الآن.وحسب الإحصاءات اليابانية الرسمية، لا يزال يوجد حوالي 3 آلاف و700 من رفات أولئك الكوريين في اليابان.وقد أحرز مشروع مدني خاص لاستعادة رفات أولئك الكوريين إلى البلاد نتائج مثمرة، منها استعادة الـ74 من رفات ضحايا العمل القسري، والتي كانت موجودة في معبد "تونغ غوك" البوذي في مدينة أوساكا اليابانية.