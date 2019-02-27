انتخاب هوانغ كيو آن رئيسا للحزب المعارض الرئيسي

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انتخب "هوانغ كيو آن" رئيس الوزراء السابق، كزعيم جديد لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي. وفي سباق اختيار الحزب الذي اقيم في مجمع "كينتكس" بمدينة "إيل سان" في مقاطعة "كيونغ كي" أمس، نجح "هونغ" في الفوز برئاسة الحزب بعد أن صوّت لصالحه 50% من الناخبين، متغلبا على منافسيْه: "أوه سيه هون" عمدة سيول السابق الذي حصل على 31% من الأصوات، و"كيم جين تيه" النائب البرلماني الذي حصل على 19%.وفي كلمة ألقاها بعد الإعلان عن فوزه، قال "هوانغ" إنه سيبدأ معركة لحماية الشعب والدولة ضد السياسة العنيفة التي تمارسها حكومة الرئيس "مون جيه إين".ويذكر أن "هوانغ" بدأ حياته المهنية بالعمل كوكيل للنائب العام، ثم تولى منصب وزير العدل، ومنصب القائم بأعمال الرئاسة في فترة حكومة الرئيسة السابقة " بارك كون هيه"، ثم فاز بالأمس، أي بعد مرور عام و9 أشهر على تقاعده، بمنصب رئاسة الحزب المعارض الرئيسي، إلا أنه سيواجه صعوبات في التغلب على أنصار الرئيسة السابقة داخل الحزب.ومن بين مهامه الرئيسية الأخرى استعادة تأييد المواطنين العاديين الذين ابتعدوا عن الحزب نتيجة للجدل حول الحركة الديمقراطية في ثمانينات القرن الماضي، وفضيحة "تشيه سون شيل" التي أدت إلى عزل الرئيسة السابقة "بارك" ومحاكمتها.