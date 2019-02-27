اختراق السفارة الكورية الشمالية في إسبانيا بواسطة مجهولين

Photo : YONHAP News

تبين أنه تم اختراق السفارة الكورية الشمالية لدى إسبانيا بواسطة أشخاص مجهولين قاموا بتقييد موظفي السفارة بالحبال وتمشيط السفارة لمدة 4 ساعات تقريبا، وسرقة عدة أجهزة كمبيوتر.وقال بعض شهود العيان إنه كان من بين أولئك ما يشتبه في أنه مواطن كوري شمالي.وقال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء وصحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية على الإنترنت أمس، إن عددا من الأشخاص المجهولين قد اقتحموا السفارة الكورية الشمالية لدى إسبانيا، والتي تقع في منطقة "أراباكا" في طرف العاصمة "مادريد"، يوم الجمعة الماضي الموافق 22 من فبراير، وقد تبين أنهم قيدوا موظفي السفارة بحبال وتجولوا داخل مباني السفارة ثم هربوا منها بعد سرقة العديد من أجهزة الكمبيوتر، بعدما بقوا هناك أكثر من 4 ساعات.وحسب تقرير الصحيفة الإسبانية، تمكنت إحدة الموظفات في السفارة من فك قيودها سرا وهربت إلى الخارج حيث طلبت من الجيران المساعدة، ومن ثم قام أحد السكان بإبلاغ الشرطة الإسبانية عن الحادث.وتجري الشرطة الإسبانية تحقيقات حاليا، واضعة في الاعتبار كل الاحتمالات، بما في ذلك إمكانية أن يكون مجرد حادث سرقة بسيطة، كما تجري تحقيقات مع السفارة الكورية الشمالية للتعرف على محتويات أجهزة الكمبيوتر المسروقة.