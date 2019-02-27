70 % من الكوريين يؤيدون إعادة تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع للرأي العام اليوم أن 7 من بين كل 10 كوريين جنوبيين يوافقون على إعادة تشغيل مصنع "كيسونغ " الصناعي المشترك بين الكوريتين، واستئناف الرحلات السياحية إلى جبل "كوم كانغ" الكوري الشمالي.وشارك في هذا الاستطلاع 502 من المواطنين الكوريين البالغين المقيمين في مختلف أرجاء البلاد.وطبقا لنتائج الاستطلاع، وافق 69% من المشاركين على إعادة تشغيل مجمع "كيسونغ" واستئناف الرحلات السياحية، في حالة تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية كإجراءات مقابل نزع أسلحتها النووية، بينما أعرب 27% منهم عن معارضتهم لذلك.يذكر أن نسبة الموافقين على إعادة تشغيل مجمع "كيسونغ" واستئناف الرحلات السياحية في هذا المسح أعلى بحوالي 20 نقطة مئوية بالمقارنة مع استطلاع مماثل أجري في شهر يونيو من عام 2017، حيث بلغت نسبة الموافقين فيه 49 %.من ناحية أخرى انخفضت نسبة المؤيدين للرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" بمقدار 0.9 نقطة مئوية بالمقارنة مع الأسبوع الماضي لتبلغ 50.1% بينما ارتفعت نسبة التقديرات السلبية له بـ0.1 نقطة مئوية لتبلغ 44.2%.ويبدو أن الجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية التي تقام حاليا في هانوي في فيتنام لم تؤثر كثيرا على نسبة المؤيدين للرئيس "مون".