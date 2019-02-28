خلاف بين الأحزاب السياسية حول قمة هانوي

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أعرب الحزب الديمقراطي الحاكم وثلاثة أحزاب معارضة عن توقعات إيجابية بشأن القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية المنعقدة حاليًّا في العاصمة الفيتنامية هانوي، بينما حافظ حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، على موقفه الداعي إلى عدم تخفيف العقوبات عن بيونغ يانغ إلى أن يتم النزع الكامل لأسلحتها النووية.وقال رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "هونغ يونغ بيو" خلال اجتماع للحزب اليوم الخميس إن الحزب يتوقع نجاح القمة بعد مشاهدة لقاء الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أمس الأربعاء.وأضاف أن الحزب يتوقع أن تسفر القمة عن إجراءات تفصيلية لنزع السلاح النووي وتخفيف العقوبات، بل وحتى التوصل إلى اتفاق بشأن إعلان نهاية رسمية للحرب الكورية.كما أعرب رئيس حزب "الإصلاح المستقبلي" المحافظ "سون هاك كيو" عن أمله في نجاح القمة، حتى يتحقق السلام في شبه الجزيرة الكورية ويعود التعاون بين الكوريتين إلى مساره.ومن ناحية أخرى، أعرب حزب كوريا الحرة عن تخوفه من أن تؤدي قمة هانوي إلى تعهد كوريا الشمالية بتجميد برنامجها النووي فقط وليس تفكيكه. وقالت زعيمة التكتل البرلماني للحزب "نا كيونغ وان" إنه لم يصدر بعد عن قمة هانوي خارطة طريق تفصل عملية نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.