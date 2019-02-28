البنك المركزي الكوري يجمد سعر الفائدة عند 1.75% في فبراير

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قرر البنك المركزي الكوري تجميد سعر الفائدة الأساسي للشهر الثالث على التوالي في فبراير، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي في الداخل والخارج.جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اليوم الخميس، حيث اتخذت قرارا بالإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 1.75% في شهر فبراير، بعد زيادتها بمقدار ربع نقطة مئوية في نوفمبر الماضي.وجاء قرار البنك في الوقت الذي يقوم فيه بتقييم الزيادة المحتملة في سعر الفائدة الأمريكية وغيرها من الظروف التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.