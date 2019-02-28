شهادة المحامي السابق لترامب تغطي على أخبار قمته مع كوريا الشمالية

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بدأت القمة الثانية الحاسمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، في الوقت الذي أدلى فيه محامي ترامب السابق بشهادته.وبعد ساعات من اجتماع "ترامب" و"كيم" في فيتنام أمس الأربعاء، جلس محاميه السابق "مايكل كوهين" أمام الكونغرس الأمريكي، حيث شهد بأن رئيسه رجل "مخادع" و"عنصري"، وقال إنه كذب بشأن معرفته المسبقة بأن موقع ويكيليكس يعتزم نشر رسائل البريد الإلكتروني المسروقة.وقال "كوهين" أيضا إن "ترامب" كان على علم مسبق بخطة ويكيليكس لتسريب رسائل بريد إلكتروني تُلحِق الضرر بمنافسته في الانتخابات "هيلاري كلينتون".كما شهد "كوهين" على تسديد "ترامب" مبلغًا من المال غير المشروع إلى امرأتين ادعتا أنهما كانتا على علاقة جنسية مع "ترامب".وبينما تجذب قمة "ترامب" و"كيم" الاهتمام العالمي، حظيت أخبار شهادة "كوهين" بتغطية مكثفة في وسائل الإعلام الأمريكية، وتم بثها على الهواء مباشرة.